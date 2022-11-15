Мужчину с крупной дозой мефедрона задержали на улицах Шымкента

Более килограмма синтетических наркотиков под названием мефедрон носил с собой мужчина в южном мегаполисе.

Особый интерес у правоохранителей вызвала черная сумка в руках у мужчины. Когда попросили показать содержимое, внутри нее оказалась пахуча порошкообразная смесь белого цвета, аккуратно замотанная полиэтиленом и скотчем.

Как показала экспертиза, найденное вещество оказалось синтетическим наркотиком под названием мефедрон. Более того мужчина, житель Усть-Каменогорска носил при себе достаточно крупную партию — 1 кг.151 гр.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Сотрудники полиции предупреждают, что любое незаконное обращение с наркотиками влечет уголовную ответственность.

К слову, об активном распространении синтетических наркотиков говорил в своем послании и Глава государства Касым-Жомарт Токаев, заявив, что борьба с мефедроновой зависимостью должна стать общенациональной.

По его словам, за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз. Об этом говорит статистика. Токаев добавил, что нужно разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

В рамках поручения послания президента сотрудники Департамента полиции Шымкента регулярно проводят рейды, встречаются с подростками и проводят профилактические беседы о необратимых последствиях наркологической зависимости.