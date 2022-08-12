Pfizer теперь доступен только для определенной категории лиц

В поликлиниках Шымкента перестали колоть Pfizer всем желающим. Вакцина теперь предназначена для беременных, кормящих матерей и подростков.

По данным горздрава сейчас в городе осталось 1700 доз американской вакцины. Всем желающим, кто хочет получить бустерную дозу файзера, придется ждать до осени — в этот период ожидается дополнительная поставка прививки.

Инна Глазебна, руководитель отдела охраны и материнства и детства управления здравоохранения г.Шымкента:

«В настоящее время эта вакцина имеется для этого контингента, потому что только у файзер имеется сертификация ВОЗ именно на использование у детей и беременных. -Что делать людям, которые сделали вакцину, до того, как поменялся контингент людей, которым можно прививаться файзером? — Вообще у них есть 21 дней до следующей вакцинации, а также между первой и второй промежуток до 90 дней».

К слову, эпидситуация по всей стране начала ухудшаться в конце июне. Причина — сезон тоев и большое количество зарубежных поездок. Люди теряли бдительность и не соблюдали меры безопасности, говорят врачи. Отсюда и наплыв в прививочные пункты Шымкента. Самой популярной вакциной среди горожан был — файзер.

«Я считаю, что правильно сделали запретив файзером прививаться всем, ведь если файзера не хватит беременным, то начнут болеть их дети. Это плохо»,- говорит жительница Шымкента.

«В Алматы и столице конечно эпидситуация плохая, там носят маски и все активно прививаются. Лично я бы сейчас хотела ревакцинироваться файзером, жаль, что теперь обычным людям нельзя»,- заверила жительница города.

Как показывает опыт, коронавирус не щадит никого: ни детей, ни беременных, ни пожилых. В Шымкенте за июль этого года опасной инфекцией переболели около двух тысяч горожан, 433 из них — дети. Чтобы вернуть стабильную эпидситуацию, врачи настоятельно рекомендуют пройти ревакцинацию и повторную ревакцинацию.