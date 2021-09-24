В соответствии с комплексной схемой и по многочисленным просьбам горожан населения города изменена схема маршрута №56, сообщает Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.

Данный маршрут раньше охватывал только мкр Казгурт, в настоящее время он будет охватывать жителей Курсая. Количество автобусов на маршруте в будние дни — 10, а в выходные — 8. Интервал составляет 15-20 минут.

Маршрут в свою очередь будет доставлять школьников и студентов из микрорайонов Казгурт, Курсай, Нуртас, Нурсат в учебные центры, а жителей — на рынки.