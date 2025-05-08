В Шымкенте запустили новый автобусный маршрут

В Шымкенте начал работу новый автобусный маршрут №7. Это решение стало частью масштабной работы по расширению сети общественного транспорта и улучшению транспортной доступности в мегаполисе.

Новый маршрут соединяет микрорайон Текесу с площадью Ордабасы, охватывая одно из востребованных направлений. На первом этапе будут курсировать четыре автобуса по расписанию с интервалом движения в 29 минут. При увеличении пассажиропотока планируется добавить больше автобусов.

Маршрут №7 будет работать в пилотном режиме на протяжении двух месяцев. За это время специалисты оценят эффективность маршрута и примут решение о его дальнейшей работе.

На сегодняшний день в Шымкенте действуют 82 регулярных маршрута, обслуживаемых 980 автобусами. Запуск нового направления — ещё один шаг к более комфортной и доступной городской среде.