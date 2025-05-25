Жители мкр Акжайык год ждут запуска автобусного маршрута

Жители микрорайона Акжайык уже год добиваются запуска нового автобусного маршрута. По их словам, существующего транспорта недостаточно: утром и вечером автобусы переполнены, а прямой маршрут к важным точкам города отсутствует.

Около ста семей из микрорайона Акжайык ежедневно сталкиваются с одной и той же проблемой: чтобы добраться до работы, школы или базара, им приходится буквально втискиваться в автобусы.

Жители утверждают, маршрут №45 перегружен ещё на выезде из района Достык, а №70 — из дачного массива Кайнарбулак. До Акжайыка доезжают уже переполненными.

Манас Жакенов, житель города: «Автобусы до нас доезжают забитыми. 45-ый идёт через Достык, где живёт около 50 тысяч человек. То же самое с 70-ым, который идёт с дач Кайнарбулак. В прошлом году говорили, добавим маршрут. В этом году — то же самое. Пока только увеличили интервалы. Но людям, особенно с детьми, всё равно приходится ездить на такси».

По словам местных, вечером добраться до дома — ещё большая проблема. График движения автобусов ограничен, а маршруты не охватывают ключевые точки города.

Шолпан Аширова, жительница города: «45-ый автобус уже в восемь вечера перестаёт ходить. А ведь в городе транспорт должен быть доступен до 9–10 часов. Люди вынуждены брать такси. Хоть бы маршрут открыли в сторону базара или района Алаш — это же необходимая связь».

Жители жалуются: обещания звучат регулярно, но до реальных действий дело не доходит. Им предлагают добираться до других маршрутов пешком — по 3–4 остановки.

Зауре Альжанова, жительница города: «Говорят, есть 9-ый автобус, идите на него. А как быть тем, кто живёт дальше? Обещали, что в мае всё решат, но приёма в акимате не было. Люди устали ждать. Если пообещали — выполните!»

В управлении пассажирского транспорта подтверждают: новый маршрут пока запускать не планируют. Проблему обещают включить в комплексный проект, который завершится к концу года. До тех пор — только пересадки.

Самат Нуржанов, главный специалист управления пассажирского транспорта и автодорог: «Открытие маршрутов должно соответствовать общей транспортной схеме. Мы не можем просто так запустить маршрут туда или сюда. Сначала, анализ пассажиропотока, дорожной инфраструктуры. По структуре предусмотрены пересадки. Это мировая практика — прямых маршрутов не бывает».

А пока власти проводят расчёты, жители Акжайыка продолжают искать пути объезда — чаще всего за свой счёт.

Сегодня в Шымкенте действуют 82 маршрута и более 1200 автобусов. В день на линии выходит около 900. Но, по словам жителей Акжайыка, ни один из них до сих пор не решает их транспортную проблему.