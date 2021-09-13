Одним из важных диагностических направлений сети клинико-диагностических лабораторий «ОЛИМП» является исследование на выявление бактериальных возбудителей заболеваний и их чувствительности к антибиотикам.

С января 2021 года по сегодняшний день этот анализ в КДЛ «ОЛИМП» сдали 126 000 пациентов. Данные получены из всех регионов Казахстана. 78% обследованных — женщины и 22% — мужчины.

В зависимости от клинических проявлений для анализа используется различный биологический материал.

Выявление конкретной бактерии-возбудителя и определение антибиотиков, к которым она чувствительна, позволяет правильно подобрать лекарственную терапию.

— Мы составили топ-10 антибиотиков, к которым у обследованных чаще всего была обнаружена устойчивость, — сообщил генеральный директор ТОО «КДЛ ОЛИМП» Ерлан Сулейменов. — В этот список вошли такие популярные и всем известные препараты, как ампициллин, пенициллин, эритромицин, тетрациклин, цефтриаксон, триметоприм + сульфаметоксазол, оксациллин, гентамицин, ампициллин + сульбактам, ципрофлоксацин, — подчеркнул Ерлан Сулейменов. — Особо нас огорчило, что в десятку вошел цефтриаксон, который ранее считался весьма эффективным препаратом. Это связано скорее всего с бесконтрольным назначением и отчасти с самолечением, к которому нередко прибегают пациенты с коронавирусной инфекцией.

Глава сети КДЛ «ОЛИМП» акцентировал внимание на актуальности исследования.

— Дело в том, что бактерии, вызвавшие заболевание у пациента, могут быть чувствительными к одним антибиотикам и одновременно устойчивыми к другим. Неправильный выбор препарата ведет к безуспешному лечению, — отметил генеральный директор ТОО «КДЛ ОЛИМП» Ерлан Сулейменов. — Кроме того, назначение антибиотиков резервного ряда при чувствительности возбудителя к препаратам первой очереди нерационально. Это приводит к ускорению процесса развития устойчивости бактерий и появлению в природе штаммов, резистентных ко всем имеющимся антибактериальным препаратам. Поэтому антибиотики должны подбираться с учетом долгосрочного влияния терапии на организм конкретного человека и благополучия популяции в целом, — заключил Ерлан Сулейменов.