Алматинская, Мангистауская области и Шымкент оказались лидерами по числу трехсменных школ в Казахстане.

Об этом сообщили на заседании Правительства. В трехсменку в стране работают 147 школ — это порядка 250 тысяч детей. В Шымкенте таких школ 9. Первый урок в них в третью смену начинается в половину пятого вечера.

Время 16:25. Школьники спешат на первый урок. Проблему «нерезиновых» классов в Шымкенте решают трехсменкой. В первой городской школе учится порядка 4 тысяч школьников, больше 700 из них обучаются в третью смену. В трехсменку обучаются старшие классы.

-У меня внуки учатся во вторую смену, очень удобно, что не сильно допоздна задерживаются в школе, нас устраивает. На счет трехсменки, я считаю что лучше в три смены чем в онлайн формате, — говорит дедушка школьников.

Всего в Шымкенте — 9 школ с трехсменным образованием. По словам руководителя управления образования, таким образом удалось сформировать классы, в которых не по 40 учеников, а всего по 25. Успеваемость в загруженных классах на порядок ниже. До начала учебного года школ с трехсменных обучением было 14, но до того как дети сели за парты, в городе успели сдать в эксплуатацию школы на 12 тысяч человек. Туда пошли учиться бывшие трехсменники и школьники из аварийных учебных заведений.

Комментирует Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента: «Для школ где занимаются трехсменно мы создали комбинированный учебный план. Онлайн — это те предметы легкие, это физкультура, самопознание, труды, история факультатив если есть».

Проблему трехсменных школ в городе планируют полностью решить к 2025 году. Тогда в Шымкенте построят 72 школы. Причем большая часть из них появится за счет инвесторов.