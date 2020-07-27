В этом году будут сданы в эксплуатацию девять школ на 6000 мест. Это пять новых школ и три пристройки. Об этом сообщает пресс-служба акима Шымкента.

В их числе — и школа искусств, расположенная на пересечении улиц Бекет батыра и Ташенова.

В результате количество аварийных школ в городе уменьшится с двух до одной, а трехсменных — с 19 до 14.

Сейчас в Шымкенте ведется строительство 13 объектов образования, сдача четырех школ переходит на следующий год.

Несмотря на карантинные ограничения строительство объектов ведется по графику. В общей сложности в строительстве задействованы 620 рабочих.