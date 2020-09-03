Первый заместитель акима Шымкента предлагает пустующие из-за карантина залы торжеств тойханы использовать под учреждения образования и образовательные центры.

«На прошлой неделе аким города Шымкента Мурат Айтенов заслушал отчёт управления образования города.

Из 4 индикаторов 3 индикатора выполнены, из 28 показателей работы выполнено всего 15.

Это не те показатели, которые нам нужны. Постараюсь в скором времени подробнее рассказать об этом.



Среди этих показателей есть и «доля учеников, охваченных дополнительным образованием». Ученики школ должны развиваться всесторонне. Энергию дети должны тратить и на саморазвитие. Это мировая практика, пишет первый заместитель акима Шымкента шынгыс Мукан в Инстаграм.

«В Шымкенте из 147 государственных школ 19 школ – трёхсменные. Ежегодно количество учеников увеличивается примерно на 12 тысяч. А это значит, что нужно ежегодно строить существенное количество школ.

Аким по этому поводу сказал так:

«Вот сейчас закрыты все залы торжеств. Неизвестно, когда все они начнут свою работу. Переговорите с владельцами. Давайте из некоторых сделаем дополнительные образовательные центры».

Вчера Глава Государства заявил, что пандемия коронавируса возможно продлится до двух лет. Сейчас никто обратное точно ничего утверждать не может. Я думаю, что за это время спрос на большие залы торжеств упадёт.

Так что же будет с 134-мя залами торжеств? Будут простаивать? В тоже время дети будут ютиться?

Или стоит ориентироваться на спрос общества?

Я думаю, что можно из залов торжеств сделать полезные для общества заведения:

•Coworking center

•Молодёжный центр

•Центр творчества

•Дворец школьников

•Центр обучения домбре

•Школу мастерства

•Stem center

и т.д.

Если продолжать можно много говорить о том, что можно сделать. К примеру, в Алматы есть Coworking center SmART POINT, сейчас там делают самые крутые IT проекты в Казахстане.

P.S: Расположенная в мкр. «Нурсат» тойхана «Оңтүстік» уже скоро станет корпусом школы №80. Настоящий дворец. А кто думал, что будет школа»?