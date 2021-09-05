На пульт управления » 101 » департамента по ЧС города Шымкент 04 сентября 2021 года в 12:31 поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по улице Желтоксан Енбекшинского района.

Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что полностью горит помещение общей площадью 100 кв. м., пристроенное к жилому дому по указанному адресу. В сарае горело 400 тюков прессованной травы, 16 голов овец.

Потом огонь перешел на кровлю дома по улице Орынбай акына площадью 300 кв. м., горела кровля площадью 100 кв. м.

Пожар локализован в 13: 15 и полностью потушен в 14: 26. Пострадавших и погибших нет. Устанавливается причина возникновения пожара и размер причиненного материального ущерба.

На месте происшествия были задействованы 30 сотрудников департамента по ЧС г. Шымкент, 6 единиц техники, одна бригада филиала Центра медицины катастроф.