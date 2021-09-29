Именно так советовал относиться к старости Вахтанг Кикабидзе в известной песне –

со светлой печалью и сдержанным оптимизмом.

Да и Эльдар Рязанов когда-то уговаривал стареющее поколение: «Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить». Так-то оно так, но вряд ли кто-либо хочет поскорее обзавестись таким богатством. Народ говорит об этом однозначно и без лишнего пафоса: «Старость – не радость». И все тут, без всякой романтики…

Однако и для старшего поколения есть в году особый праздник – Международный день пожилых людей, отмечаемый 1 октября. В этот день проводят разные фестивали и благотворительные акции, накрываются щедрые столы в офисах и на предприятиях для бывших коллег, говорятся речи в защиту социальных прав пожилых людей. Все это, конечно, заслуживает самых искренних похвал, но важнее всего – какой заботой охвачены пожилые люди, так сказать, в рядовой повседневной обстановке. Что делается и что надо сделать для того, чтобы даже в голову не пришли мысли о защите прав наших «ветеранов жизни». Чтобы их права стали этической нормой общества…

Старость – демографический факт

Как утверждают аналитики, доля пожилых людей к 2050 году в Казахстане увеличится в два раза. Это не значит, что наша страна – рекордсменка по темпам старения. Такой прогноз только подтверждает общемировую тенденцию демографического старения. Отчего это происходит? Во-первых, падает рождаемость, то есть сокращается удельный вес детей. Во-вторых, увеличивается продолжительность жизни: прогресс медицины не стоит на месте. В-третьих, и само понятие «старость» за последние десятилетия претерпело качественный пересмотр.

Вот раньше критерием пожилого возраста считали цифру 60, а теперь уже этот возраст отодвинулся на пять лет. Думаете, случайно, что ли, во всех карантинных рекомендациях предупреждают, что людям старше 65 лучше не высовывать нос из дома? А в 64 еще можно – пока не старик.

В 2007 году эксперты отдела демографии ООН предложили оценивать государства как страны с «глубоковозрастным» населением, если более 7% его граждан старше 65 лет. А Казахстан хоть и находится пока на начальной стадии старения, но уже набрал показатель 7,5 %. Однако темпы старения неуклонно нарастают.

Сравните: в 2014 году пожилые люди составляли только 6,8 %. Вообще-то, старение в регионах Казахстана происходит неравномерно. Более всего скатываются к «устареванию» Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Карагандинская и Акмолинская области нашей страны. У них от 17 до 14 % соответственно. Причину таких высоких процентов нетрудно объяснить: чем севернее регионы, тем ниже рождаемость. Известно же, что европеоидные этносы – а их доля там значительна – менее склонны к увеличению потомства. К тому же северные районы находятся ближе к России. С этим связан большой отток молодежи именно туда – на учебу, на работу и вообще на ПМЖ. А пожилой «контингент» сдвигается с места менее охотно, и поэтому мы имеем то, что имеем…

Правда, не стоит заранее проливать слезы над нашим стареющим государством. Хотя бы потому, что южные регионы будут всегда уравновешивать демографическую статистику. Южане традиционно тяготеют к многодетности, и в этом отношении у них все благополучно. Значительно выравнивают обстановку с деторождением Туркестанская, Кызылординская и Мангыстауская области. И еще народ преклонного возраста в наше время отнюдь не является каким-то постылым балластом на шее государства.

Современная медицина и хороший уровень образования дают возможность и пожилым людям быть активными, полезными и трудоспособными. Тут, конечно, надо воспеть хвалебный гимн его величеству интернету. Человек в почтенных летах хоть и не может уже бегать рысцой по городу или сидеть днями в офисе, зато вполне способен ударно трудиться на дому, зарабатывая вполне приличные деньги. Но это зависит от степени продвинутости пожилого индивида. Я слышала, что одна прогрессивная особа 75 лет подалась в «тиктокеры», набрала несметную кучу просмотров и за год стала миллионершей. Вот вам и ветхая старость…

Пожелания от пожилых

Понятно, что при нынешних темпах старения у государства будут пропорционально прибавляться проблемы с социальной поддержкой пожилых людей. Их и так уже давно относят к одной из социально не защищенных групп народонаселения.

Именно пенсионеры оказались наиболее уязвимыми на рынке труда в связи с нашествием ковида. Их в первую очередь отправили по домам. Как ни старается государство периодически, хоть по чуть-чуть, увеличивать размер пенсий, это никак не отражается на общем уровне благосостояния пожилого человека. У нас по-прежнему слово «пенсионер» ассоциируется со словом «бедность».

С января 2021 года размер минимальной пенсии в Казахстане составляет 61 796 тенге. Честно говоря, это смешные деньги, если учитывать постоянный рост цен на все товары без исключения, а главное, рост цен на «продуктовую корзину». Нельзя не сказать и о том, что меры поддержки пожилых людей в основном реализуются в крупных городах, а в селах и мелких населенных пунктах их не дождешься. Отсюда вопрос: почему, например, льготные услуги пенсионерам по зубопротезированию оказывают только в столице? А остальные что, зубами не вышли?

Для многих пенсионеров, казалось бы, есть выход – зарабатывать деньги честным трудом, помимо ничтожной пенсии. Но никуда не делось стереотипное отношение к пожилому человеку со стороны работодателей. Будь у тебя «семь пядей во лбу», будь ты хоть какой распрекраснейший специалист, но если у тебя в паспорте значится неприлично «взрослая» дата, тебя без разговора отвернут от офисного порога. Что это, как не дискриминация по возрастному признаку? Хотя и работодателей где-то можно понять. Не секрет, что многие пенсионеры не дружат с компьютером, а без элементарного знания цифровых технологий сейчас никуда…

Все эти проблемы с «возрастными» гражданами решались бы быстрее, будь в Казахстане хоть один специализированный центр по их переориентации, допустим, на социально-общественную или волонтерскую работу, где бы их учили азам предпринимательства или элементарной компьютерной грамотности. А имеющиеся программы обучения никак не адаптированы для пожилых людей. В общем, что там говорить – никто не хочет возиться со стариками, и тем самым общество напрочь выключает их из сферы общественно-полезного труда. А жаль! Какие знания, опыт, усидчивость, честное и добросовестное отношение к делу пропадают зря!

Любви все возрасты покорны

На ум пришла еще одна песня советских времен. Там есть такие слова: «Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят». Там речь идет, конечно, о молодежи, а что касается пожилых людей, то тут статистика вообще неутешительна. По словам координатора проектов по вопросам народонаселения, развития и гендера Фонда ООН Газизы Молдакуловой, «благодаря существующим различиям в продолжительности жизни мужчин и женщин диспропорция в численности мужского и женского населения усиливается, особенно в пожилом возрасте. Во всем мире женщины составляют большинство людей старшего возраста, и Казахстан не является исключением. На каждые 100 женщин в возрасте 60 лет и старше приходится только 62 мужчины данной возрастной группы». Если говорить проще, то одиноких женщин у нас гораздо больше, чем хотелось бы.

Но тотальная «одинокость» прекрасной, но стареющей половины человечества объясняется не только естественной убылью мужей. Не секрет, что чаще всего они уходят не в мир иной, а к другой женщине, как правило, гораздо моложе. Когда супруг, отец их детей, покидает семью – не важно по каким причинам, – то пожилая дама почти всегда обречена на одиночество. Причем я не говорю о детях. Даже окруженная сонмом детей и внуков, она навсегда лишается такого человеческого понятия, как «личная жизнь». А если учесть, что в наше время дети рано покидают отчий дом и гнездятся вдалеке со своими семьями, то такое одиночество становится абсолютным и беспросветным.

Может показаться, что я сочувствую только женщинам – в силу своей гендерной принадлежности. Отнюдь нет. Случалось мне видеть пожилых мужчин, вдруг оставшихся без своей второй половины. На это было больно смотреть! Они были как дети в темной комнате: полностью деморализованы, растеряны и напуганы предстоящим одиночеством. Потери для всех страшны…

Но я хочу рассказать не о грустном, а о том, что и в старости можно обрести свое счастье, если только захотеть. Недавно я встретила бывшую сослуживицу своей матери. Она сейчас живет в Кентау, а в Шымкент приехала к родственникам. Пригласила ее в гости. Разговорились о былом. «А я недавно вышла замуж», – поведала мне тетя Шура, дама 78 лет, чем повергла меня в крайнюю степень ошарашенности. Приведу вкратце ее историю. «По вечерам я привыкла совершать вечерний моцион в Старом парке, это прямо рядом с моим домом. Одной гулять было не страшно, думаю: ну кто на меня сейчас позарится? Сижу на скамейке, воздухом дышу, вдруг подходит ко мне мужчина примерно моего возраста и как-то очень интеллигентно говорит: «Вы будете не против, если я рядом посижу, отдохну, а то ближе скамеек нет». А в руках у него две такие палки, похожие на лыжные. «Видимо, скандинавской ходьбой занимается, – догадалась я, – это сейчас модно».

Слово за слово, и я узнала, что он два года назад жену похоронил, живет один, дочери в России. И знаешь, есть такая расхожая фраза: «Я его как будто всю жизнь знала». Так вот, это не просто фигура речи, а истинная правда. Такое бывает. На эту полезную для здоровья ходьбу он вышел первый раз, поэтому я раньше его и не видела. Говорить с ним было безумно увлекательно, видно было: человек с хорошим высшим образованием. По профессии горный инженер, долгое время работал в солидной должности на комбинате «Ачполлиметалл», да не в этом дело… Просто мы почувствовали такую общность душ, интересов и пристрастий, что дальше совершать вечерние прогулки стали вместе. А потом решили воссоединиться официально – а куда тянуть, ближе к концу движемся. Правда, меня как-то смущало, что я на шесть лет его старше. Он лишь посмеивался: не волнуйся, для наших детей мы оба – старые пни. Так и поженились…»

Конечно, это исключение из правил. Но думаю, что без внутренней тяги к новым чувствам, к переменам, к обновлению жизни ничего исключительного никогда не произойдет. Знаю, кто-то скажет: «Ну-у-у, дура старая… Ей бы правнуков нянчить да носки вязать». А я убеждена: танец жизни лучше танцевать вдвоем!

Елена ЛЕТЯГИНА