Мониторинговая группа нагрянула внезапно, в итоге — протокол и штраф. И такие нарушения карантинного режима не единичны. Многие жители Шымкента, несмотря на ограничительные меры, напрочь забыли о мерах предосторожности.

Есть и злостные нарушители.

Аким Абайского района уверяет, группы работают в усиленном не режим, теперь не шесть человек как было в 2020 году, а 10. В основном нарушают карантин проводя пышные торжества, после тоя — для многих дорога одна в больницу.

Бухарбай Парманов, аким Абайского района: «В Абайском районе выявлено более пятисот случаев нарушения карантина предпринимателями, из них выплачено штрафов на сумму 29 млн тенге. С первого по 28-ое июля карантинные меры были усилены и теперь работают не 6, а 10 мобильных групп. В этот период выявлено 109 нарушений, решением суда наложены штрафы».

В Аль-Фарабийском районе сотрудники мониторинговых групп незаметно выявляют места большого скопления людей и вызывают группу.

Рашид Мынбаев, аким Аль-Фарабийского района: «Сумма штрафов с 1-го июля составила 30 млн тенге, нарушений больше четырёхсот случаев. Это тои, различные праздники и другие нарушения. У нас есть специальные сотрудники, которые сообщают нам о нарушениях и мы сразу выезжаем на место».

В Енбекшинском районе нарушений стало меньше, за месяц выявлено больше сотни.

Глава другого — Каратауского района уверяет, некоторые осознали опасность многолюдных застолий!

Шымкент остается в красной зоне.

Новые ограничения, близкие уже к полному локдауну, введут со второго августа в пяти городах страны — это Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда и Атырау.