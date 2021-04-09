НПП РК «Атамекен» извещает предпринимателей, что во всех регионах страны совместно с Генеральной прокуратурой созданы мобильные группы для защиты бизнеса от неправомерных проверок мониторинговых групп.

В случае необходимости юридической помощи или неправомерных действий со стороны мониторинговых групп, просим обращаться по номеру единого контакт-центра НПП РК «Атамекен» 1432 (звонок бесплатный), а также напрямую к региональным специалистам.

Информируем, что Сall-центр Генеральной прокуратуры по номеру 115 (звонок бесплатный) также открыт для приема жалоб предпринимателей на неправомерные действия рейдовых мониторинговых групп по карантинным ограничениям.

«Задача совместных мобильных групп — оперативно реагировать на сообщения предпринимателей о нарушении их прав. Помимо телефонной консультации, в случае необходимости, мобильная группа может выехать на место нарушения прав предпринимателей для оказания юридической помощи,» — подчеркнул заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Шынгыс Темир.

Напомним, 1 апреля, на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции, Глава государства отметил:

«Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения. Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер – одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще».

Президент поручил МВК совместно с акимами упорядочить работу мониторинговых групп и предложил создать колл-центр, куда могли бы поступать жалобы на нарушения во время рейдов.

Для оперативного решения вопросов Генпрокуратура и НПП «Атамекен» решили создать совместные мобильные группы.

Для справки:

В настоящее время по поручению Главы государства активно вырабатываются меры по пресечению незаконного вмешательства в бизнес со стороны чиновников и органов уголовного преследования.

За время действия карантинных мер прокурорами при содействии РПП защищены права более 60 тысяч предпринимателей.

Автоматизирована регистрация всех проверок.

Почти на 40% снизилось число разрешений и требований к бизнесу (с 30 тыс. до 17 тыс.).

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры через систему «Единый реестр субъектов и объектов проверок» пресекает незаконные проверки.

Внедряется трехзвенная модель уголовного процесса, где полномочия и зоны ответственности прокуроров и следователей четко разделены. Это послужит еще одним фильтром в защите прав бизнесменов.

Подготовлен ряд изменений в УПК по проведению отдельных следственных действий только после согласования прокурора или с санкции суда.