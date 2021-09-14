Выясняется с какой целью мужчина перевозил с собой пистолет.

Во время ежедневных рейдовых мероприятий по профилактике преступлений и обеспечению общественного порядка, полицейские Отырарского РОП заметили на дороге автомобиль, вызвавший у них подозрение.

Стражи порядка остановили автотранспорт для проверки и обнаружили на заднем сидении в сумке пистолет с патронами. Полицейские изъяли у водителя вещественные доказательства и доставили подозреваемого в районный отдел.

Данный факт зарегистрировали по ст. 287 УК РК “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств“. Изъятое огнестрельное оружие и патроны направили на экспертизу. В

настоящее время по факту незаконного хранения и ношения оружия проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и с какой целью мужчина перевозил с собой пистолет.