Новая болезнь легких EVALI: остановит ли запрет на вейпы эпидемию?

Парламентарий модной молодежной партии Respiblica Нургуль Тау еще в мае обратилась к премьеру с похвальной на первый взгляд инициативой: запрета вейпов.

Буквально на неделе члены межведомственной комиссии почти единогласно проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним. В своем запросе автор инициативы сравнила распространение вейпов с эпидемией: и была недалека от истины. К сожалению, буквально.

Но у меня есть плохие новости как для авторов законопроекта, так и для потребителей электронной гадости. Если мне не изменяет память, то кальян в общественных местах запрещен на территории Республики Казахстан эдак с 2020 года, в тот самый год начала коронавирусной пандемии, когда с началом проверок на соблюдение условий карантина начались активные штрафы за несоблюдение поправок в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

И что это если не табачное лобби, если абсолютно в это же время повсеместно распространились вейпы — «карманная» альтернатива кальянов или так называемые «курилки». Доступные по цене, сладкие и яркие они быстро завоевали любовь курильщиков всех возрастов. Однако самое опасное, что баловаться курением стали подростки: от электронных сигарет и вейпов не остается характерного для сигарет запаха, так что ни учителя, ни родители не могут узнать, курит ли ребенок, если только на застукают его за этим делом.

За три года распространения «курилки» стали модным аксессуаром среди молодежи и даже взрослых, рассказывающих о том, что «пересели» с вонючих сигарет на ароматных электронных собратьев. Но цимес в том, что пока в нашу страну активно завозились новые виды табачки, Американская Ассоциация Легких (American Lung Association) уже трубила о новом заболевании легких EVALI (от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury = повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов) — неинфекционное респираторное заболевание, которое связано с использованием электронных сигарет и наиболее сходно с экзогенной липоидной пневмонией или химическим пневмонитом.

Ввиду относительной «свежести» заболевание еще недостаточно изучено, однако совершенно точно известно, что причиной является накопление в клетках лёгочной ткани масляных компонентов аэрозоля электронных сигарет и вейпов. Симптомы заболевания типичны для классической пневмонии и включают кашель, боль в груди, затруднённое дыхание, тошноту, рвоту и диарею, а также другие респираторные и гастроэнтерологические расстройства.

Задумайтесь, миллионы подростков и молодых людей преднамеренно “промывают” свои легкие аэрозолями с химическими веществами, опасными для здоровья, среди которых вызывающий сильное привыкание наркотик — никотин. Хочется неуместно пошутить, что старые добрые сигареты были лучше. Весь вред, наносимый здоровью, еще не изучен и не установлен, не говоря уже о том, что лечению EVALI поддается только в ходе применения сильных гормональных препаратов.

Хорошо американцам: у них хотя бы исследования проводятся… К примеру, мониторинг среди старшеклассников показал, что вейпы — самое популярное среди них вредное вещество за последние 45 лет. Держу пари, что если бы исследования проводились у нас, то самым популярным веществом признали бы… курт. Ведь нет проблемы, не надо ее и решать.

Человечество проиграло ту войну, которая началась с маркетинговым продвижением табачных изделий в 50-х годах, помните рекламу известной марки сигарет с ковбоем? Как только продажи сигарет стали падать, маркетологи «подключили» еще один канал продаж: везде транслировались изображения курящих женщин, что в рекламе трактовалось как «дерзость, смелость и своенравность».

Аналогичные усилия используются сегодня для продвижения новых способов доставки никотина: секс, гламур, одобрение знаменитостей и социальные сети. Др. Рим, педиатр, который возглавляет Центр подростковой медицины в Кливлендской клинике, объяснил, что никотин формирует в мозге пути привыкания, которые могут повышать восприимчивость подростка к зависимости на протяжении всей жизни.

Мозг подростка все еще развивается, и использование электронных сигарет часто является воротами к курению марихуаны, что может повлиять на центры мозга, отвечающие за внимание, память, обучение, познание, самоконтроль и принятие решений.

Помните, что потребовались многие десятилетия курения десятков миллионов людей, прежде чем осознали смертельную опасность табачных сигарет. А запреты могут подтолкнуть взрослых и подростков на черный рынок в поисках чего-то еще опаснее.

Что предложить взамен? Только доверительные отношения и открытый диалог с подростками, с честным рассказом о вредных привычках.

А получится ли блюсти закон? Поживем, увидим. Но я совершенно не удивлюсь, если после нового запрета на рынок выкинут еще одну альтернативу. Уж очень схож почерк законотворцев.