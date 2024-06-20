Продажа вейпов теперь запрещена в Казахстане

С 20 июня в Казахстане запрещена продажа вейпов.

Также запрещен ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Сегодня все точки продажи вейпов должны быть закрыты.

За нарушение закона обещают уголовное наказание в виде лишения свободы до двух лет, либо 2000 МРП штрафа.

Напомним, в апреле Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», где особое внимание уделено вейпам или так называемым «одноразкам».