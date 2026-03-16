В Шымкенте пресекли незаконную продажу вейпов

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы ДП Шымкента

Сотрудники полиции Шымкента пресекли факты незаконной реализации электронных систем курения.

В ходе профилактических мероприятий стражи порядка установили двух мужчин, которые продавали вейпы возле магазинов города.

«Правонарушители осуществляли продажу электронных систем потребления перед торговыми объектами», — сообщили в полиции.

Также был выявлен житель Туркестанской области, который организовал продажу продукции через мессенджер. Он создал специальную группу, где рекламировал электронные системы курения и принимал заказы.

В результате оперативных мероприятий у нарушителей изъято порядка 100 единиц вейпов.

«По данным фактам проводится расследование», — отметили в правоохранительных органах.

Полицейские напоминают, что незаконный оборот электронных систем потребления и некурительных табачных изделий влечёт уголовную ответственность.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

