С прохождением атмосферных фронтальных разделов в западных, северо-западных регионах РК пройдут дожди с грозами.

Остальная территория страны будет находится под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на западе град.

В Западно-Казахстанской области на юго-западе ожидается гроза, град, днем при грозе – усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области на северо-западе, северо-востоке ожидается гроза, днем на северо-западе – усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Атырауской области на западе, юге и в центре ожидается гроза, днем при грозе – усиление ветра 15-20 м/с. Днем на северо-западе Костанайской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. Днем на северо-востоке Жамбылской, Северо-Казахстанской, на севере и западе Туркестанской, в центре Карагандинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской области ожидается сильная жара.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Костанайской, Карагандинской, на юго-западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте Сегодня ожидается +28..+36 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +20..+37 °C, без осадков, легкий ветер.