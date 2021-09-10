С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, юго-востоке, в горных районах юга, днем в центре РК пройдут дожди с грозами, утром и днем в горных, предгорных районах Жамбылской области сильный дождь, град.

Лишь на юге и западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере, северо-западе РК порывы 23-28 м/с. На юго-западе, востоке страны в отдельных районах — туман.

Ночью на северо-западе, западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, на севере и юго-востоке области порывы 25 м/с. На северо-западе, севере Костанайской области ожидается гроза, град, на большей части усиление ветра 15-20 м/с, днем на юго-востоке области порывы 23-28 м/с. На западе, севере Северо-Казахтанской области ожидается гроза, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с, на юго-западе, юге области порывы 25 м/с. Днем западе, северо-западе Павлодарской области ожидается гроза, на большей части усиление ветра 15-20 м/с, на западе облатси 25 м/с. В Жамбылской области на востоке, юго-востоке, юге, утром и днем в горных, предгорных районах ожидаются гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с. Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза, на западе, севере, в центре области усиление ветра 15-20 м/с. В горных, предгорных районах Алматинской, Туркестанской областей ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. На севере Мангистауской области, ночью и утром на севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере Атырауской, юго-востоке Западно-Казахстанской, востоке Актюбинской области усилится ветер 15-20 м/с.

Ночью западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса, на севере Карагандинской области сохранятся заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахастанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +19..+28 °C, cлабый дождь, слабый ветер. Завтра: +15..+28 °C, без осадков, легкий ветер.