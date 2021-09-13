Под влиянием антициклона с районов Москвы ожидается погода преимущественно без осадков.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на востоке, северо-западе, юго-западе, а также в горных районах юго-востока РК пройдут дожди с грозами. В ночные и утренние часы в северо-западных и центральных регионах ожидается туман. В северных, днем в горных регионах юга страны ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области днем на северо-западе, севере области ожидается гроза, ночью и утром на востоке области — туман. На севере, северо-западе Акмолинской области, на северо-востоке Северо-Казахстанской области, днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром на севере и в центре Карагандинской области ожидается туман.

Ночью в южной половине Акмолинской, на севере Актюбинской, юго-востоке Костанайской, юго-западе Северо-Казахстанской, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса, на северо-востоке Карагандинской области сохранятся заморозки 3 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской областей, на юго-западе Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +17..+28 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +15..+29 °C, без осадков, легкий ветер.