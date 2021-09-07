С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе, северо-западе и севере РК пройдут дожди с грозами.

На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На севере и юго-западе республики ожидается усиление ветра, на северо-западе – туман.

В Мангыстауской области на западе и севере ожидается гроза, на западе и в центре усиление ветра – 15-20 м/с. На западе и северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, туман. Днем на северо-западе Акмолинской, Кызылординской областей ожидается гроза, в Акмолинской области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской области ожидается сильная жара.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, в западной половине Карагандинской, на юго-западе, юго-востоке Акмолинской, в центре Павлодарской, на юго-востоке Восточно-Казахастанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +29..+37 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +21..+35 °C, без осадков, слабый ветер.