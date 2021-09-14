На главную Новости Шымкента Общество Новости ШымкентаОбщество Схема движения автобусного маршрута №150 14.09.2021 104 На линии выходят 12 автобусов. Интервал движения 15 минут. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Схема движения автобусного маршрута №146 Маршрут №17 продлили до микрорайона «Туран» В Шымкенте несколько автобусных маршрутов будут на линиях до 22.00 часов Автобусный маршрут № 45 соединил «Солтүстік саяжай» с «Акбар» базаром (схема движения) В Шымкенте 290 новых автобусов выйдут на линии до конца года В Шымкенте открылся новый автобусный маршрут № 23 (схема движения)