На главную Новости Шымкента Общество Новости ШымкентаОбщество Схема движения автобусного маршрута №61 16.09.2021 43 На линии в будни выходят 6 автобусов, в выходные — 5. Интервал движения 15 — 17 минут. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Автобусный маршрут № 139 соединил жилой массив Сайрам с рынком Акбар (схема) Автобусный маршрут № 133 соединил базар Алаш с военкоматом (схема движения) В Шымкенте действует новый автобусный маршрут № 2 Как едет новый автобусный маршрут № 11 в Шымкенте (схема движения) В Шымкенте возродили 16 автобусный маршрут (схема движения) ВАЖНО: 5 измененных автобусных маршрутов будут ездить по старым схемам