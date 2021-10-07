Автобус, следующий по маршруту №18, принадлежащий шымкентской компании-перевозчику «Т-Бас», в качестве пилотного проекта обслуживает без кондуктора.

Следовательно, каждый гражданин самостоятельно оплачивает проезд в электронном виде. У него есть несколько способов: оплатить проезд с помощью карты «оплата», sms-кода и qr-кода, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По проекту на протяжении 7 остановок специалисты-ревизоры проверяют, оплатили ли пассажиры в автобусе проезд или нет, а в случае наличной оплаты-получили ли билеты.

Цель пилотного проекта — обеспечение прозрачности, повышение заработной платы водителей, качественное обслуживание населения, автоматизация оплаты проезда, в целом формирование культуры в общественном транспорте.

Эта система реализована в мире и в таких мегаполисах страны, как Нур-Султан, Алматы.