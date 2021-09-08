Нет ни воды, ни интернета и туалет на улице. В таких условиях получают знание школьники младших классов филиала школы имени К. Сатпаева в Казыгуртском районе, передает Otyrar.kz

Здание аварийное, но дети там учатся, об этом знают в районном отделе образования, в курсе и аким района. А ветхому зданию этому почти 70 лет. В районо поспешили успокоить, здание в ближайшее время точно не упадет, а учеников в течение месяца переведут в другую школу, основное здание школы им. К. Сатпаева.

«Это здание не упадет точно, деньги на ремонт не выделяют, так как стены этого здания построены из саманного кирпича», сказал Асан Усенбаев руководитель отдела образования Казыгуртского района.

В школу наша съемочная группа попала просто, на входе никто не требует пройти проверку по приложению «Ashyq». На вопрос почему, сотрудники отвечают.

«У нас там был QR-код, кажется дети его сорвали», — сказали сотрудники школы.

Воды в здании нет, школьники приносят ее с собой. Нет интернета и туалет на улице. Правда учителя уверяют, что каждого ребенка водят в туалет за руку.

«Эту школу мы используем только на один месяц, мы скоро всех детей переведем. Скоро сдадут новую школу в течение месяца и всех детей мы переведем и эта проблема решится. Это здание да, аварийное, но проблема будет решена», — сказал Асан Усенбаев руководитель отдела образования Казыгуртского района.

В курсе такой ситуации и глава района. Аким Арман Абдуллаев уверяет, что проблему решат, только вот есть еще причина, родители не хотят переводить детей из этой школы.

«У нас идет строительство новой школу, как завершим и разгрузим школу и эту школу закроем, эту работу проведем в течение месяца. Вы знаете родители уже привыкли и не хотят переходить. Аварийных школ у нас было две, мы уже начали работу, сейчас идет строительство», — сказал Арман Абдуллаев аким Казыгуртского района.

Когда на самом деле переведут детей из аварийного здания точно пока неизвестно. Глава района пообещал, лично контролировать эту ситуацию.