Плесень и трещины: дети 10 лет учатся в аварийном здании в Туркестанской области

Огромные трещины на стенах, поломанные стулья и парты – так выглядит школа в селе Елшибек батыра в Туркестанской области.

Зданию больше полувека, причем 10 лет оно считается аварийным. И только благодаря педагогам учебное заведение продолжает работать, говорят местные жители.

Абдуакап Динислам, учитель:

«Когда наступает зима, здесь появляется плесень и начинает вонять. Летом учителя собираются и сами делаем ремонт. Приходится несколько раз белить, чтобы закрыть эту плесень».

В сельской школе, где учится свыше 200 детей, всего семь небольших классов. Нет столовой, спортивного зала и библиотеки. Зданию уже 55 лет. Вначале его построили как общежитие для фермеров, позже перестроили под школу. А в 2012-ом чиновники признали здание аварийным и пообещали построить новое учебное заведение. На этом всё и закончилось.

Рамазан Абдиманап, житель Ордабасинского района:

«Новую школу обещают построить каждый год. Чиновники приезжают в село, говорят, что занимаются данным вопросом, и уезжают. Теперь обещают уже к 24 году две новые школы. Мы даже готовы землю в центре села отдать, чтобы всем удобно было. Но они не торопятся. А наши дети учатся в опасности».

Местные власти заверили, что мол неоднократно пытались ее решить. По словам чиновников, три года назад разработали смету на постройку нового учебного заведения. Но, всё упирается в финансы, говорят в районном управлении образования.

Мухитбек Сарсенбеков, методист отдела развития человеческого потенциала Ордабасинского района:

«Стоимость текущего готового проекта 981 миллион. И теперь ее нужно пересчитать по текущей рыночной цене. Потому что оценивали мы проект в 2021 году, сейчас уже стройматериалы подорожали. Следовательно, перерасчетом занимается управление строительства. Они в ответе за это».

Одобрят ли проект в этом году, никто не знает. Решение зависит от управления строительства и депутатов маслихата. Между тем местные жители уверены: аварийное здание до следующего учебного года не выстоит.