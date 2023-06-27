Сельчане возмущены сносом единственной государственной школы

Школу Каныша Сатпаева в Казыгуртском районе уже несколько дней охраняют учителя и родители.

Дежурство в стенах образовательного учреждения началось после того, как школьный персонал узнал о решении сноса здания и визита судебных приставов. Выполнить вердикт суда учителя не дали, утверждая, что не допустят сноса школы. По мнению педагогов, стены учебного заведения ещё крепкие и прослужат многие годы.

«Они стали всё срывать и выносить, но мы их остановили. Сказали, что не дадим сносить и никуда отсюда не переедем. Куда мы пойдём? Куда сложить все наши вещи? Нам же нужно всё это забрать!» — рассказала учитель школы им. К. Сатпаева Багила Султанова.

В районном центре насчитывалось несколько корпусов школы. Но некоторые из них были переданы в частную собственность, говорят сельчане. Аким и руководитель отдела образования неоднократно предупреждали коллектив школы, что это старое здание нужно освободить. Теперь же, говорят собравшиеся, школа объявлена аварийной и её необходимо снести.

«Нам сказали, что эту школу снесут и построят здесь новое здание. В сентябре нам говорили, совсем другое — нас проверяет прокуратура, экономический суд. И всё равно говорят, чтобы мы освободили помещения. Здесь просто золотые квадраты, у меня есть подозрения, что эта школа уже распродана», — говорит жительница Казыгуртского района Алия Назипова.

Как говорят учителя, их всё время убеждали, что школу сносить не будут и они на собственные средства ремонтировали здание. Поэтому, когда чиновники вручили решение суда с требованием освободить объект, одна из разъярённых женщин даже разорвала бумаги.

Если эта школа будет снесена, 40 учителей и около 300 учеников останутся в чистом поле. Ближайшее учебное заведение находится в нескольких километрах от посёлка, и все школьники в нём не поместятся.

«Первое, что мы планируем сделать сейчас — это освободить школьный музей. Затем освободим методический кабинет, помещение, где раньше находился центр молодых туристов, он сейчас переехал в управление. Так же есть в планах — передача отдельных кабинетов, заместителям по учебной части, и штатным сотрудникам школы», — рассказала исполняющая обязанности руководителя отдела развития человеческого потенциала Казыгуртского района Алия Егизек.

Школа, в которой предлагают обучаться, у родителей учеников восторга не вызывает. По их словам, в образовательном учреждении на 1200 мест уже занимаются 2 тысячи детей. Говорят — в этом здании повреждена крыша и рушатся стены. Поэтому сельчане и отказываются, переводить детей в другую школу.