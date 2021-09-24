В последнее воскресенье сентября, а в этом году он приходится на 26-е, Казахстан отмечает День машиностроителей.

Праздник во всех смыслах значимый для индустриальной мощи страны,

но для меня окрашенный каким-то горьковатым привкусом. Да что там для меня, которая к машиностроению – по жизни и профессии – не имеет никакого отношения.

Этот день когда-то был настоящим праздником для тысяч наших горожан, которым выпала судьба работать на истинном флагмане отечественной промышленности – на Чимкентском заводе прессов-автоматов. Этот завод давно уже канул в Лету, равно как и другие его «собратья» по несчастью: свинцовый, фосфорный, гидролизный, механический… От него осталось только название автобусной остановки, следующей после «Рощи». Печальный удел – оттого и грустно…

Завод умер, но дело его живет

Что-то я начала с заупокойной ноты, а надо бы поговорить о самом празднике. День машиностроителя уходит еще в советские времена. Это профессиональный праздник для мастеров, асов своего дела, создающих сложную высокоточную технику. Его официально отмечали с 1980 года, а суверенный Казахстан лишь продолжил традицию, отдавая должное одной из самых необходимых сфер промышленности. Ведь создание машин, оборудования, механизмов – это та базовая отрасль, без которой не могут существовать никакие производства. На предприятиях машиностроения создают все виды транспорта, оборудования для металлургии и рудников, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства. В отрасли заняты тысячи квалифицированных профессионалов, в честь которых, собственно, и учрежден этот праздник.

Сейчас машиностроение развито в основном в Алматы, в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Наш Южный Казахстан, увы, в этом списке давно уже не значится. Из всего разнообразия направлений в Казахстане традиционно уделяют внимание трем машиностроительным аспектам, важнейшим для экономики страны: горно-металлургическому, нефтегазодобывающему и сельскохозяйственному. Однако сейчас уже успешно развиваются и сравнительно новые производства, выпускающие железнодорожные вагоны, трансформаторы, аккумуляторы. Это выгодно: в их производстве используют отечественное сырье.

В общем, в последнее десятилетие машиностроение стало динамично развивающейся отраслью. Количество предприятий этого профиля с 2010 года увеличилось почти в два раза, а каждое новое рабочее место на этих заводах влечет за собой создание пяти-шести мест в смежных сферах. Если верить прошлогодней статистике, то свой профессиональный праздник в Казахстане будут отмечать около 70 крупных предприятий машиностроения, сотни средних и порядка трех тысяч небольших производств. А если говорить о людях, то на заводах, выпускающих машины, механизмы, станки и оборудование, сейчас занято более 120 тысяч инженеров, конструкторов, механиков, станочников и других квалифицированных специалистов. Так что поздравляем с праздником всех виновников торжества! И не только действующих, но и наших, бывших машиностроителей, которые отдали отрасли свои лучшие годы, а ушли из нее не по своей воле…

Там, где кипела жизнь

Легендарный завод прессов-автоматов переехал в Чимкент из Воронежа в первый год Великой Отечественной войны вместе с 17-ю другими промышленными предприятиями Советского Союза. В своем родном городе он располагался рядом с авиационным заводом – мишенью для вражеской авиации, и поэтому было принято решение эвакуировать его в глубокий тыл. Приведу выдержки из воспоминаний старейшины завода Таисии Ивановны Медведевой, отдавшей ему более 30-ти лет жизни и долгое время возглавлявшей Совет ветеранов давно усопшего завода:

«13 ноября 1941 года в тогдашний Чимкент отправился первый эшелон с заводским оборудованием, в составе был подготовлен вагон для рабочих: с нарами, чугунными печками, запасами кокса.

В далекий южный город было отправлено 160 единиц металлорежущих станков, около 500 семей работников. Вручную в две смены разгружали рабочие прибывшие эшелоны на площадках свинцового завода, станки устанавливали и включали в работу в оперативном порядке, оборудование литейного и кузнечного цехов работало некоторое время под навесом.

В марте 1942 года был выпущен первый пресс, а за год – уже 280 единиц различного оборудования. На предприятии также изготавливали стаканы для снарядов, детали для саперных лопат и другие необходимые для фронта вещи. К концу 1945 года было закончено строительство новых основных цехов, а численность рабочих возросла до 1000. В послевоенные и мирные годы завод был одним из ведущих флагманов по выпуску оборудования для тяжелой промышленности, в том числе оборонной и металлургической».

Завод в Чимкенте оставался гостем недолго. Со временем он оброс собственной инфраструктурой: жилыми домами, своим дворцом культуры, который так и назывался: «Дворец машиностроителей», а заводская территория была настолько зелена и благоустроена, что ее воспринимали как место отдыха и называли «сад». Позже завод переименовали в ЧПО КПО, то есть Чимкентское производственное объединение по выпуску кузнечно-прессового оборудования, но суть от этого не поменялась.

Высокое качество продукции, выпускаемой заводом, делало ее конкурентоспособной и востребованной не только на отечественном рынке, но и за рубежом. Пишут, что предприятие импортировало свое оборудование в 36 стран мира, а в одном источнике прочитала, что «в 50 стран». Какому же ужасному катаклизму надо было случиться, чтобы завод за считанные годы превратился в руины, в жуткий призрак из прошлого?

Свидетельства очевидцев

Вот что вспоминает бывший труженик завода Кайрат Есжанов: «Горбачевская перестройка привела к хозрасчету, рыночным отношениям и стала могильщиком планового хозяйства, погубила промышленную базу некогда индустриального Чимкента. Завод прессов-автоматов тогда выпускал кузнечные прессы, металлорежущие гильотинные станки, которые когда-то имели спрос даже за рубежом. Говорили, что их покупали чуть ли не в Японии… В связи с перестройкой, провозгласившей поворот к производству ширпотреба, принципу самоокупаемости и хозрасчету, на заводе наладили выпуск казанов, ступок для толчения специй и кумганов из пищевого алюминия… Вскоре я уволился с захиревающего предприятия.

Прощай, Чимкентское объединение по выпуску уже никому не нужного кузнечно-прессового оборудования! Через пару годиков я встретил одного из коллег по цеху на толкучке в толпе безработных возле «Туркестанской бани». А бывший начальник механического цеха, хороший парень, честный труженик, говорят, повесился…

Завод прессов-автоматов вскоре совершенно обанкротился, так и не сумев модернизировать производство и войти в поток нового времени. Предприятие было выставлено на аукцион и нашло частного владельца. Новый хозяин из числа коммерсантов-нуворишей как будто пытался наладить на умершем заводе ни много ни мало сборку вертолетов… Как и следовало ожидать, никакого производства он не запустил и вскоре стал распродавать территорию предприятия под строительство жилых домов, разбив ее на участки. Все, что он смог сделать нового на руинах умершего завода, – открыть автозаправочную станцию на углу улиц Аскарова (Нариманова) и Абая (Орджоникидзе). Помните, было такое романтическое место на повороте по-над речкой, где высилась старая водонапорная башня? Напротив остановки «Роща».

Мой давний хороший знакомый Николай Цой вообще относится к этой теме крайне болезненно: «Вся жизнь нашей семьи, нашего дома, района были связаны с заводом. Мой отец, инженер-конструктор, выпускник МВТУ им. Баумана Лев Михайлович Цой отдал ему всю жизнь. Например, папины машины работали на Ташкентском авиационном заводе, НПО «Энергия», там, где делали знаменитый «Буран» для покорения космоса. Да и мне довелось там поработать до армии токарем в инструментальном цехе. Завод имел союзное значение и подчинение. Отец всю жизнь мотался по командировкам в Москву, а вот в Алма-Ате побывал только после развала СССР.

В 1992 году на встрече с заводчанами представитель высшего эшелона власти объявил, что поскольку в Казахстане нет машиностроения, то завод должен переориентироваться на выпуск, к примеру, машинок для стрижки овец. В этот момент все поняли: дело идет к концу. Ведь машиностроительное предприятие – очень сложный организм. Три тысячи специалистов, сотни единиц уникального оборудования… Представьте себе то огромное число деталей, которое надо изготовить только для одной машины. А выпускались десятки наименований прессов, ножниц, листогибов – серийно, эксклюзивно.

На таком заводе предполагалась сложнейшая организация производства. Надо было собрать вместе несколько тысяч грамотных рабочих и инженеров, направить всех на решение единой задачи… А всю эту шпану, что накинулась на завод после закрытия, интересовал только имущественный комплекс: земля, постройки, металл. Все распилили, продали – и конец… Завод уничтожили люди, которые дорвались до чего-то для них непостижимого, недоступного для их понимания. Это называется варварством. Когда-то так громили Древний Рим. Почерк один…»

Получается, что все произошло в полном соответствии с пролетарским гимном «Интернационал»: «Мы старый мир разрушим до основанья, а затем…». Но в том-то и дело, что никакого «затем» не последовало. Разрушили до основания – и угробили навеки. Есть информация, что на территории бывшего промышленного гиганта будет возведен общественно-деловой центр. По словам архитекторов, это отражено в генеральном плане Шымкента, который был утвержден решением акима города в 2015 году. Однако этот план разработан до 2030 года, и «в него могут вноситься перспективные изменения». Выходит, что все еще «вилами писано». Дело будет осложняться тем обстоятельством, что эта огромная (в 30 гектаров) территория поделена на частные земельные клочки, на которые оформлены 70 (!) госактов.

А пока… Если вам когда-нибудь доведется ступить на землю бывшего завода, вы поймете, что перед вами заброшенное кладбище былой Славы, разрушенных судеб и несбывшихся надежд…

Елена ЛЕТЯГИНА