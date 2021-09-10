В связи с ремонтными работами в отделе №2 Каратауского района по обслуживанию населения (г. Шымкент, Каратауский район, квартал 240, строение 190) планируется закрытие отдела.

Ориентировочно, отдел будет закрыт на месяц начиная с 13 сентября.

На это время сотрудники отдела будут направлены в другие отделы ЦОН.

За получением госуслуг можно обратиться в ЦОН №1 Каратуского района (г. Шымкент, ул. К. Толеметова,35).

При этом сектор выдачи готовых документов будет работать во втором отделе прежнем режиме с 09.00 до 18.00 часов.

Напомним, что госуслуги также можно получить самостоятельно: на онлайн-формате на портале электронного правительства egov.kz, в телеграм-боте eGovKzBot2.0 и через мобильное приложение eGovMobile.

Жители Каратауского района, у которых нет доступа к компьютеру, могут воспользоваться уголками самообслуживания egov.kz вне зданий ЦОН, которые размещены в зданиях акиматов и учебных заведениях.