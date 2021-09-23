Не до фуа-гра: 15 из 100 казахстанцев не могут себе позволить хотя бы две пары подходящей зимней и летней обуви.

По итогам восьми месяцев обувь подорожала на 6% за год. При этом заметнее всего выросли цены на детскую обувь — почти на 9%, сообщает energyprom.kz.



Цены на обувь по итогам восьми месяцев (январь–август) текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%. При этом темп роста цен несколько замедлился: в 2020 году удорожание в сегменте в аналогичном периоде составляло 7,2% за год, в 2019-м — 8,8%, а в 2018-м — сразу 10,7%.

Мужская обувь в текущем году подорожала на 6,5%, женская — на 5,2%. Больше всего выросла в цене детская обувь — на 8,5%.

Согласно опросу качества жизни населения, проведённому в марте текущего года, доля казахстанцев, которые не могут себе позволить две пары зимней и летней обуви, составила 15,3%, что, впрочем, меньше, чем по результатам опроса прошлого года, когда показатель составлял 15,5%.

Могут себе позволить две пары обуви 77,8% населения (годом ранее — 77,5%); доля тех, для кого вопрос не актуален, сократилась с 7% до 6,9%.

Что же до казахстанцев, которые не могут себе позволить заменить износившуюся обувь и одежду, доля таких граждан выросла с 4,7% до 5%.

В то же время увеличилась и доля казахстанцев, которые могут позволить себе обновку (с 90,5% до 90,7%); доля тех, для кого вопрос не актуален, уменьшилась с 4,8% до 4,3%.

Среди различных возрастных групп чаще всего упоминали о невозможности позволить себе две пары зимней и летней обуви казахстанцы в возрасте от 39 до 48 лет (17,4%), реже всего — в возрасте от 18 до 28 лет, а также пенсионеры (по 14,7%).

Аналогичная ситуация сложилась и среди тех, кто не может себе позволить заменить износившуюся обувь и одежду: чаще всего так отвечали респонденты в возрасте от 39 до 48 лет (6,2%).

Тем временем средняя стоимость ремонта мужской обуви в городах РК в августе текущего года составила 1393 тг, а женской — 1113 тг. Дешевле всего отреставрировать обувь можно в Кызылорде, как мужскую (1000 тг), так и женскую (891 тг), а также в Караганде (мужскую — за 1049 тг, женскую — за 923 тг).

Дороже всего ремонт мужской обуви обходится жителям Нур-Султана (1987 тг) и Атырау (1817 тг), а женской — в Актау (1516 тг) и Атырау (1445 тг).

Производство обуви в Казахстане по сравнению с прошлым годом увеличилось, составив за январь–август текущего года 913,2 тыс. пар (+19,7%) кожаной и 34,3 тыс. пар (+20,8%) — валяной и фетровой обуви.