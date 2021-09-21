Минздравом РК продолжается работа по выявлению циркуляции штаммов коронавируса.

Министерством здравоохранения проведено генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в июле-августе текущего года.

По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов (Delta «Индийский штамм» — 57 (59,4%), Alpha «Британский» — 24 (25%), «Уханьский» коронавирус — 10 (10,4%) и Eta «Нигерийский» — 5 (5,2%)).

Циркуляция Eta «Нигерийский» штамма установлена в 4 регионах (Карагандинская-1, Мангистауская-2, Павлодарская-1, Нур-Султан-1).

О появлении «Eta» штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 сентября 2021 года «Eta» штамм выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ относится к штаммам, требующим «наблюдения».

Клинические признаки такие же как Alpha (британский) и Beta (южноафриканский) штаммов (высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание и т.д.).

В этой связи Министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных.

Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинация против COVID-19.

Также для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений и т.д.