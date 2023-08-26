Что известно о новом штамме коронавируса Эрис

В мире распространяется очередной омикрон-штамм коронавируса «Эрис». Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в США, Китае, Корее и в Германии.

Симптомы схожи с ОРВИ: боль в горле, насморк, головная боль, лихорадка, ощущение сдавленности в груди. По словам специалистов, несмотря на эволюцию, к серьёзным осложнениям вирус не приводит, эпидемиологическая ситуация в Шымкенте стабильная.

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 369 случаев коронавируса. Новый высокозаразный штамм «Эрис» не выявлен.

Но есть другая беда — из-за ослабленного иммунитета и отказа от вакцинации наблюдается стремительный рост кори у 1170 пациентов, диагноз подтвердили.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента: «Помимо коронавирусной инфекции идет регистрация заболевания корью. Эти заболевания относятся к одной категории и передаются воздушно-капельным путем».

По словам специалистов, осенью возможен рост заболеваемости из-за возвращения людей в учебные и рабочие коллективы после отпусков. Однако, не ожидается высоких показателей заболевших коронавирусной инфекцией, поскольку массовая вакцинация и большое число переболевших позволило сформировать коллективный иммунитет.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента: «Без вакцины наш город не останется в случае подъема вспышки этого заболевания, но факт в том, что в настоящее время сформировался коллективный иммунитет».

Специалисты не устают напоминать, что при появлении каких-либо симптомов инфекций следует проконсультироваться с врачом для точной постановки диагноза и получения эффективного лечения.