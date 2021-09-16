Завершается строительство трех магистральных водопроводов.

Об этом в ходе пресс-тура сообщил руководитель городского управления энергетики и развития инфраструктуры Б. Болатбеков.

Строительство объекта «Комешбулак» общей протяженностью 11,37 км было начато в 2020 году. В настоящее время смонтировано 8,3 км труб, завершено 85% строительных работ. Строительство объекта планируется завершить в ноябре текущего года.

Также ожидается, что строительство водопроводов питьевой воды протяженностью 13,6 и 11,76 км будет завершено в текущем году и введено в эксплуатацию в конце года.

При вводе в эксплуатацию данного магистрального водопровода жилые массивы Асар-2, Достық, Солтүстік саяжай, Ынтымақ, Ынтымақ-2, Батыс, Қызылжар, Игілік, Жаңаталап, Тәуелсіздікке 20 жыл, Көкбұлақ будут обеспечены полноценной качественной питьевой водой.

В настоящее время в целях обеспечения населения города качественной питьевой водой ведется строительство 14 объектов, 3 магистральных водозаборов и 11 внутриквартальных систем.

В этом году завершится строительство водопровода в 9 населенных пунктах, где будут обеспечены качественной питьевой водой микрорайоны Тұран, Солтүстік саяжай, Ынтымақ-2, Батыс, Жаңатұрлан, Асар-2, Ақтас, Жаңаталап және Сәуле.