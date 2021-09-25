Конфискованы авто, участки, дома: организаторы финпирамиды должны выплатить 20 млрд тенге.

В городе Ленгере Туркестанской области закончен судебный процесс в отношении трех женщин, организовавших финансовую пирамиду и вовлекших в обман сотни вкладчиков, передает NUR.KZ cо ссылкой на приговор Толебийского районного суда.

Когда обманутые люди потребовали возвращения своих денег, руководительницы пирамиды обратились к криминальным структурам. Одна из организаторш наняла за 5 миллионов тенге ранее неоднократно судимого мужчину для личной охраны и решения проблем с вкладчиками. 29 октября 2019 года в одном из кафе Шымкента телохранители устроили стрельбу. Были ранены четыре человека, один мужчина погиб на месте. Вкладчики также оказали вооруженное сопротивление, в результате которого охранник и один его напарник оказались в больнице. Им было предъявлено обвинение по целому ряду статей, в том числе и убийство. Весной 2021 года они были осуждены к длительным срокам заключения.

Женщинам не предъявлялись обвинения в произошедшем. Однако они были привлечены к ответственности по статье 217 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой). Толебийский районный суд признал их виновными. Они приговорены к срокам от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы.

У осужденных конфискованы в доход государства около 20 иномарок, в том числе Mercedes-Benz 320S, Audi C4, Toyota Previa, Chevrolet Cruze. Также конфисковано недвижимое имущество — земельные участки, дома и квартиры в Туркестанской области и Шымкенте. По приговору суда осужденные должны будут возместить причиненный ущерб потерпевшим на общую сумму свыше 20 млрд тенге.