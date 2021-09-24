Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

18.09.2021 года в Управление полиции Аль-Фарабийского района поступило сообщение о том, что гражданка 1993 года рождения совершила самоубийство во дворе одного из домов города.По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, что о жуткой находке сообщили жильцы дома №12 по улице Диваева.

Очевидцы сообщили правоохранителям, что бездыханное тело девушки находится на детской площадке в Аль-Фарабийском районе Шымкента.

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