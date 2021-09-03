2 сентября в 20-15 из окна третьего этажа многоквартирного дома выпал ребенок.

Несчастный случай произошел в 5-ти этажном доме по улице Фабричная в поселке Жанаталап Абайского района. По предварительным данным мальчик, 2018 года рождения, оставшись без присмотра родителей, упал с окна 3-го этажа. Ребенка госпитализировали в городскую детскую больницу с диагнозом: «Закрытый перелом бедренной кости слева со смещением. Закрытый перелом костей голени слева со смещением». Состояние среднее.

С начала года на территории города Шымкент зарегистрировано 4 случая падения детей из окон.

Уважаемые жители города! Уважаемые родители! Будьте осторожны с маленькими детьми! Запомните эти простые правила!

— Если в доме есть ребенок, не держите окно открытым!

— Не пользуйтесь москитными сетками — дети будут опираться на них, а вместе с ними и падать наружу!

— Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

— Установите специальные крепления на окна!

— Уберите всю мебель перед окном!