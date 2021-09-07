Аякоз Бегалкызы — мать двоих учеников академической школы Аль-Фараби в Шымкенте.

Недавно они ей рассказали про новые странные правила. Теперь, якобы, школа делится на платную и бесплатную.

«В бесплатном все грязно, вообще не моют туалеты, раковина всегда грязная, в платном хорошо и чисто. Туда, куда ходят дети, которые платят я зашла, там ёршик есть, туалетная бумага, мыло. А у нас ничего. А еще если зайдёшь, то ругают, чего ты здесь ходишь, тут платно. Недавно хотели зайти и нас отругали», — рассказала Айшабиби Торекулова, ученица 8 «Б» класса.

В классах душно, рассказывает женщина. Есть всего одно окно, и то не до конца открывается.

«В классах жарко, нет вентиляции, проветривания. Детям не хватает кислорода. Это мне мои дети сказали и другим родителям дети тоже жаловались», — говорит Аякоз Бегалыкызы, мама школьницы.

В столовой действительно есть перегородка. С меню нам ознакомиться не дали, но по одну сторону есть вазочки с цветами и салфетки на столах, а по другую нет. Директор школы объяснила это тем, что этот корпус раньше был тойханой и перегородка осталась с тех пор.

«В бесплатных туалетах мыло и бумага тоже есть, просто учеников больше и поэтому заканчиваются быстро. Вы в такой момент пришли, когда все закончилось. А в столовой все вместе сидят. Но у тех кто платно обучается есть горячее питание, за которое платят родители», — говорит Айшагуль Шайхина, директор академической школы имени Аль-Фараби г. Шымкента.

Платное обучение в школе получают всего 20 учеников и стоит оно 100 тысяч тенге в месяц. Все остальные — почти 1300 учеников — обучаются по программе государственного подушевого финансирования. В школе уверяют, что отличие только в том, что за плату дети просто занимаются еще и дополнительно.

«Старшеклассники готовятся к ЕНТ. Это единственное различие, что мы можем брать деньги за дополнительные курсы», — говорит Адиль Анапия, заместитель директора академической школы имени Аль-Фараби г. Шымкента.

Ранее родители выступали против того, чтобы часть школы переселяли в здание бывшей тойханы. Но в администрации уверили, что санврачи проблем здесь не нашли.