В Шымкенте устанавливают энергосберегающие LED-фонари

Эта работа проводится для ночного освещения улиц мегаполиса и обеспечения безопасности пешеходов.

В ходе реконструкции уличных светильников заменены 1 727 светильников и 643 электроопоры, планируется прокладка подземного кабеля на 84 км.

Сейчас работы по реконструкции уличного освещения начаты на улицах Желтоксан, Ильяева и Б. Момышулы. В частности, на улице Желтоксан сейчас заменено 116 светильников, проложен подземный кабель на 2,9 км, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По данным управления энергетики и развития инфраструктуры, до конца года будет полностью обновлено 30 уличных фонарей и установлено LED-освещение.

В числе улиц, где будут реконструированы фонари, — Темирлановское шоссе, проспект Республики и улицы Гагарина, Туркестанская, Толе Би.

Кроме того, в текущем году в городе начаты работы по установке новых систем освещения на 104 улицах, из них на 51 улице завершены строительные работы.