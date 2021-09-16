В Туркестанской области школьники вынуждены заниматься в… туалетах. Всему виной – перегруженность школ.

Школа Султанбека Кожанова в Келесском районе, похожа, вообще не интересует чиновников. Не только здание, вся мебель в школе пришла в такую ветхость, что того и гляди, обвалится. Да и ремонт школы давно уже стал обязанностью педагогов. Однако чаша терпения лопнула и сегодня педагоги и родители вышли с требованием – найти нормальное здание для школы.

Здание школы в селе Акжол было построено 45 лет назад. Сейчас здесь обучаются около тысячи детей. Чтобы хоть как-то решить вопрос со стесненными обстоятельствами, педагоги ищут любой свободный угол для преподавания. Уроки проходят и в учительской и в актовом зале без единого стула.

«Все помещения мы переоборудовали в учебные кабинеты, поэтому у нас не то что лабораторных, даже архива библиотеки нет. Нам нужно срочно построить хотя бы пристройку, а в следующем году нормальное типовое здание», — говорит Луиза Акбай, заместитель директора школы имени Султанбека Кожанова.

Переоборудовали под классный кабинет и бывший туалет. Из-за нехватки мест, учителя собственными руками настелили полы, установили парты и стулья. Кстати, таких кабинетов, переоборудованных из бывших туалетов, в этой школе три. Школьная мебель тоже не заслуживает доброго слова. Родители, которые хотят нормальных условий для своих детей, даже нашли способ расширить здание. Прямо перед школой пустует двухэтажное здание бывшей военной канцелярии. Жители просят перевести его в ведение школы. Но у акимата, говорят люди, иные планы на это здание. Его планируют отдать частнику.

— Аким говорит, мол, там пионерлагерь сделают. А зачем нам частный пионерлагерь?! Нам школа необходима, как он этого не понимает? Какие знания у наших детей будут в таких вот условиях, если они пол урока мыкаются, в поисках кабинета свободного? — возмущается Гаухар Жораева, жительница села Акжол.

Жители, собравшиеся возле школы, пригласили на встречу акима и главу отдела образования, однако на встречу явился лишь… методист. Родители утроили ему экскурсию по школе. Сам же чиновник явно не в курсе всех школьных проблем.

— Как только поступит новая мебель, мы ее сразу сюда доставим. Правда, точно не знаю, когда она прибудет. Но нам говорят – работа ведется. Возможно, даже в этом учебном году. Я все донесу до руководства, — обещает Насыр Сманов, методист методист отдела развития человеческого потенциала Келесского района.

Так и не сумев ответить по существу на вопросы о пустующем здании и о пристройке, равно, как и о сроках строительства нового здания для школы, методист твердил, как мантру: все передаст руководству. А жители намерены обратиться в прокуратуру. Пусть хотя бы там найдут человека, который определит ответственного за судьбы их детей.