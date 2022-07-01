Экс-начальника шымкентской колонии приговорили к 9 годам лишения свободы

Оглашён приговор бывшему начальнику шымкентской колонии. Его обвинили в получении взятки. Суд проходил в Аль-Фарабийском суде Шымкента.

Экс-начальника колонии приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

По материалам следствия было установлено, что будучи начальником колонии ИЧ 167\3, больше известной как 31-я зона, он вымогал у осужденных 4 миллиона тенге, обещая смягчить наказание для шестерых заключённых и ускорить их условно-досрочное освобождение.

«Вина Жунусбекова полностью доказана. Шестеро заключенных и другие свидетели есть. Суд установил, что его вина полностью доказана«, -говорит Еркебулан Тулешов, председатель Аль-Фарабийского районного суда

Приговор еще не вступил в законную силу. Пока неясно, будет ли защита осужденного обжаловать решение суда. Стоит отметить, что сам экс-начальник колонии за всё время процесса так и не признал свою вину.