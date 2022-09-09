Прием передач в шымкентском СИЗО автоматизировали

Цифровизация дошла и до колоний. В Шымкентском СИЗО теперь можно без очереди носить передачи, систему автоматизировали и наладили.

Если раньше родственники или близкие осужденных и подследственных ждали часами, теперь на передачу уходит не больше 20 минут.

«Сейчас проходим все без очереди, очень удобно! Раньше долгое время тут стояли, пока все проверят и так далее. А теперь очередь электронная, не нужно ни с кем ругаться и спорить, взял талон и прошел. Хорошо сделали!

Внедрить такую систему предложили в прокуратуре Шымкента. Главный прокурор города, после многочисленных жалоб от посетителей дал поручение, разработать систему и решить проблему очередей в СИЗО.

«По поручению прокурора мы установили электронный терминал, который позволит сократить время ожидания людей. Люди много раз жаловались прокурору, просили решить этот вопрос», — сказал Али Нурлыбаев? старший прокурор шестого управления прокуратуры г. Шымкента.

Теперь передать посылку можно без километровых очередей. В прокуратуре планируют, автоматизировать все колонии. Напомним, в женской колонии Шымкента заключенные могут посредством онлайн даже заказывать себе еду.