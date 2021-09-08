Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Тулебаев постановил:

Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент до стабилизации эпидемиологической ситуации. Жителям и гостям города Шымкент:

2.1. запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, «кудалык», той, «беташар» и другое);

2.2. ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

2.3. при посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

Акиму города Шымкент, Управлению образования города Шымкент, организациям образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города Шымкент на время карантина обеспечить:

3.1. реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов города Шымкент согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей;

3.3. разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек), при бесконтактной термометрии и проживании на спортивных базах. Возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки городских команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;

3.4. запрет на работу банкетных залов, а также запрет на проведение поминок, тоев, дней рождений, юбилеев, проводов, «кудалык», «беташар» и других торжественных, памятных мероприятий на объектах общественного питания и в других местах;

3.5. функционирование в обычном режиме парков, скверов и набережных;

3.6. разрешение деятельности автовокзалов и автостанций в городе Шымкент в обычном режиме.

3.7. соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;

3.8. запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, при проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

3.9. запрет использования кальянов на объектах общественного питания;

3.10.организацию проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма, согласно приложению к ПГГСВ РК;

3.11.организацию работы в обычном режиме специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;

3.12. обучение в 2021-2022 учебном году в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности в соответствии с ПГГСВ РК №36;

3.13. разрешить работу в выходные дни — всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» — до 00:00 часов, лидеров проекта «Ashyq» — до 02:00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;

3.14. продлить время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» с 22:00 до 00:00 часов, лидеров проекта «Ashyq» — с 00:00 до 02:00 часов.

Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог города Шымкент, Управлению энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент, районным территориальным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент, Управлению здравоохранения города Шымкент, филиалу РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области, субъектам здравоохранения и субъектам предпринимательства независимо от форм собственности:

4.1. увеличить количество общественных транспортных средств (автобусы, микроавтобусы) на линиях в часы пик, в остальное время установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном транспорте;

4.2. обеспечить охват территории города обработкой с применением дезинфицирующих средств, в том числе автобусные остановки, дворовые детские площадки, места скопления людей, общественный транспорт и другие общественные места, обработку проводить ежедневно до окончания карантина;

4.3. на территории города Шымкент, в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров;

4.4. обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории инфекционных стационаров;

4.5. обеспечить на постоянной основе интеграцию всех лабораторных мощностей города Шымкент независимо от форм собственности по ПЦР-тестированию, отчету с Единой информационной программой по централизованному учету ПЦР-исследований;

4.6. обеспечить строгое соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, зонирование, оснащение средствами индивидуальной защиты в медицинских организациях.

Руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам города Шымкент в период карантина:

5.1. строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков за исключением сотрудников, находящихся одни в помещениях, не предназначенных для оказания услуг населению. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения температуры;

5.2. обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность;

5.3. обеспечить строгое соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер, усилить контроль за исполнением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями;

5.4. осуществлять деятельность в соответствии с алгоритмами, утвержденными ПГГСВ РК;

5.5. обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий;

5.6. обеспечить проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

5.7. субъекты, участвующие в проекте «Ashyq», осуществляют деятельность согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 августа 2021 года №37 «О внедрении проекта «Ashyq»», за исключением вопросов, касающихся ограничений по времени работы. Ограничения по времени работы субъектов, участвующих в проекте «Ashyq» регламентируются настоящим постановлением.

Акимам районов города Шымкент, начальнику Департамента полиции города Шымкент и руководителям районных Управлений санитарно — эпидемиологического контроля города Шымкент:

6.1. обеспечить мониторингом все объекты, возобновивших свою работу (рынки, общественный транспорт, коммунальные объекты, парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны, спортивные объекты, объекты торговли, объекты общественного питания, банки, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», организации и учреждения вне зависимости от форм собственности и др.) на соблюдение санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции;

6.2. усилить работу мониторинговых мобильных групп города и Единого координационного центра;

6.3. при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий и других требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент, районным управлениям Департамента санитарно — эпидемиологического контроля города Шымкент, Департаменту полиции города Шымкент, региональной палате предпринимателей «Атамекен» по городу Шымкент, субъектам предпринимательства и физическим лицам обеспечить:

7.1. ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) следующих организаций/объектов:

— объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО «Казпочта», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг и иные объекты);

— объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые

сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

— объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);

— объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

— организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных вокзалов, автостанций/автопереходов и пунктов обслуживания пассажиров;

— организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;

— объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

— объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды;

— медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

— организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;

— аптечных организаций;

— объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК, ОСИ и другие);

— организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;

— объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пунктов/точек по реализации лотерейных билетов и другие);

— объектов связи и телекоммуникаций;

— промышленных предприятий и иных организованных коллективов.

7.2. обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций указанных в подпункте 1) пункта 7.1. настоящего постановления (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);

7.3. возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта «InfoKazakhstan.kz»;

7.4. размещение на видном месте при входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

7.5. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта «InfoKazakhstan.kz» для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.6. использование сайта «InfoKazakhstan.kz» для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

7.7. размещение на сайте «InfoKazakhstan.kz» списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.8. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте «InfoKazakhstan.kz» сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВ РК);

7.9. при соответствии объектов, установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса через электронный портала «InfoKazakhstan. kz»;

7.10. проведение информационно-разъяснительной работы с объектами, возобновившими свою деятельность, по соблюдению санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Акиму города Шымкент, руководителю Управления здравоохранения города Шымкент, региональной палате предпринимателей «Атамекен» по городу Шымкент, национальным компаниям, руководителям организаций, физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, в сферах, установленных пунктом 7.1. настоящего постановления:

8.1. организовать проведение профилактических прививок первым и вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);

8.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

Руководителю Управления здравоохранения города Шымкент:

9.1. С учетом планируемых объемов поставок вакцины в город Шымкент, продолжить вакцинацию против КВИ:

— студентам;

— лицам с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и сердечно-сосудистой системы);

— другим лицам старше 18 лет, по месту прикрепления.

Филиалу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области:

10.1. Обеспечить ПЦР тестированием лиц, поступающих в «Центр адаптации несовершеннолетних» Управления образования города Шымкент и «Центр Самғау сенім» Управления занятости и социальной защиты города Шымкент.

Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов