За первые 2 недели учебного года в Шымкенте зарегистрирован 121 случай коронавирусной инфекции среди учащихся школ.

С целью недопущения распространения КВИ в школах проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.

В классах, где зарегистрированы случаи заболевания, установлен карантин на 14 дней, контактные дети изолированы дома и не посещают школу.

На сегодняшний день установлен карантин в 57 школах города — в 114 классах, сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, перед началом нового учебного года, были проведены семинары по ознакомлению и соблюдению требований ПГГСВ РК №36 от 25.08.2021 года «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году».

Вебинары проводились на платформе «ZOOM» среди директоров и медицинских работников школ.

Специалисты территориальных управлений, на постоянной основе, в школах города проводят информационно-разъяснительную работу, направленную на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Уважаемые родители! Департамент напоминает, что для профилактики COVID-19, школьники ДОЛЖНЫ обязательно носить маски, регулярно и тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиком.