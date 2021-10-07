В Шымкенте с начала года было выявлено 276 преступлений, связанных с наркотиками, количество наркозависимых достигло 900 человек.

В департаменте полиции утверждают, что причина такой статистики, в том, что идет активная реклама наркотических средств через социальные сети и граффити. Обходить целыми днями все аптеки этот молодой человек перестал недавно. Сразу после того, как обратился к специалистам. Говорит, что завязал с пагубной привычкой. Но всё равно считает себя «аптечным» наркоманом, хоть и бывшим. Молодой человек согласился на интервью, но он просит не показывать лицо, изменить имя и голос.

«Я стал употреблять наркотики в прошлом году, когда приехал в Тараз, там меня друг угостил. Говорит, вот новый кайф, попробуй. Я начал с трамадола, потом перешел на анашу, но анаша не была такой серьезной, как наркотик, который мне предложил мой друг, я подсел на него. Я зарабатываю 250 тысяч тенге: 150-200 тысяч тратил на наркотики. Я понял, что нужно бросать, когда поймал глюк, попросил бабушку позвонить врачам и сам пришел сюда», — говорит пациент центра психического здоровья.

Найти дорогу в аптеку, где нелегально продают практически все препараты без рецепта, до сих пор несложно. Такие точки чаще всего вдали от оживленных трасс или на окраине города.

«За 9 месяцев 2021 года нашим департаментом приняты меры в отношении семи субъектов малого предпринимательства. Было заведено семь административных дел, на сумму около 900 000 тенге. Данные объекты были выявлены в процессе совместной проверки с департаментом полиции», — утверждает руководитель отдела фармацевтического контроля департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля Алма Кенжеханова.

В Шымкенте на учете состоят около 900 наркозависимых, а с начала года выявлено 276 преступлений, связанных с наркотиками. Как утверждают в департаменте полиции, в последние годы в городе идет активная реклама наркотиков через социальные сети и граффити.

«На сегодняшний день мы выявили 49 сайтов и мессенджеров в интернете, которые продают наркотические вещества, и информацию на счет них мы отправили в МВД на их блокировку. Когда выявляют факты рекламы наркотиков через граффити, участковые удаляют их. Также мы контролируем 540 аптек в городе на продажу психотропных таблеток и заводим уголовное дело при выявлении нарушении», — говорит Арман Бейсенбаев, заместитель руководителя ДП г. Шымкента.

Активизация борьбы с наркотиками дает результаты, в сравнении с прошлым годом количество наркозависимых уменьшилось на 327 человек.

Коркем Усибалиева