Кипу трамадола изъяли на трассе полицейские Туркестанской области

В последнее время трамадол получил широкое распространение среди наркозависимых. Распространять психотропные легче, чем классические наркотики. Курьеров ловят полицейские, но меньше их не становится.

Только за двое суток в Сарыагашском и Келесском районах установили 7 фактов незаконной реализации трамадола, изъяли 350 таблеток. Самую крупную партию изъяли у водителя ВАЗ 2107 прямо на трассе. Багажник авто был набит психотропными- это 200 таблеток трамадола. Где злоумышленник достал столь крупную партию неизвестно.

Данные факты были зарегистрированы по ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Сейчас проводится досудебное расследование. Все обстоятельства выясняются.