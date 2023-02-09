Мужчина оптом закупал трамадол в Шымкенте и продавал сельчанам

В Келесском районе Туркестанской области полиция задержала мужчину с крупной партией психотропных препаратов, передает OTYRAR.

Как сообщили в полиции, у задержанного изъяли 400 таблеток трамадола. Их мужчина приобрел в южном мегаполисе, а затем продавал сельчанам по 1200 тенге за пластину.

Напомним, трамадол является сильным психотропным препаратом, приравненным к наркотикам. Он также вызывает необратимые последствия в организме и зависимость.

В последнее время все чаще полицейские ловят распространителей «увеселительных лекарств». Собранные материалы направлены в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля для принятия законного решения.