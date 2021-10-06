Карантин Шардара переживает в условиях зеленой зоны. В школах идет обучение без перебоев, на карантин классы пока не закрывали, передает Otyrar.kz

Съёмочная группа нашего телеканала узнала, как учат детей после долгой дистанционки. Есть много положительных моментов, но и без проблем не обошлось. Проблемы, как и везде одинаковые, в здании не работают туалеты, детям приходится ходить во двор, а в школьных столовых продают все, что продавать по списку санитарных норм нельзя.

В буфете шардаринской школы предлагают «подкрепиться» всевозможными печеньями, бисквитами, шоколадными батончиками, мармеладом и леденцами. О таком «ПРАВИЛЬНОМ» питании директор, видимо, не догадывался. Факт, что в школьных столовых продают невесть что, имеет место быть фактически во всех школах.

В школе имени Бердибека Сокпакбаева нет воды, директор уверяет, что ее отключили из-за ремонта. А потому в туалет дети вынуждены ходить на улицу.

«Туалет пока у нас снаружи, но скоро откроем обратно в здании. Пока у нас проблемы с канализацией, как завершим все работы, все наладится. Школа у нас большая, учимся в две смены. Все работы по дезинфекции проводим, также проводим кварцевание кабинетов», — говорит Гульжан Ганиева, директор школы.

Возвращение работы образовательных учреждений в традиционный формат требует от педколлектива особенного подхода. И главная роль здесь отведена директору учебного заведения.