Казахстанский космонавт, председатель правления АО «НК» Қазақстан ғарыш сапары» Айдын Аимбетов прибыл в Туркестан.

С руководителем, ответственным за космическую отрасль, заместителем акима Туркестанской области Уланом Тажибаевым он провел встречу и обсудил важные вопросы, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В частности, проанализированы возможности применения космических технологий в подъеме экономики Туркестанской области.

Известный космонавт страны Айдын Аимбетов отметил, что в настоящее время в развитии государств большое влияние оказывает космическая отрасль, и что эту возможность можно эффективно использовать.

В свою очередь, заместитель акима области Улан Тажибаев подчеркнул, что в развитии Туркестанского региона необходимо исходить из достижений сегодняшней науки.

По итогам встречи был подписан меморандум между АО» НК» Қазақстан ғарыш сапары » и акиматом Туркестанской области.

Для совместных проектов АО» НК» Қазақстан ғарыш сапары » и ситуационного центра будет создана специальная информационная группа.

К ней присоединятся представители чрезвычайных ситуаций, отраслей сельского хозяйства. Благодаря космическому мониторингу можно определить, используется земля в области по назначению или нет.

Кроме того, специалисты ряда управлений и департаментов Туркестанской области получат необходимые знания для космического мониторинга и анализа и выработки конкретных решений, полезных для региона.

Их обучают и консультируют квалифицированные специалисты АО » НК «Қазақстан ғарыш сапары».

По укреплению партнерства, реализации планов между АО» НК» Қазақстан ғарыш сапары » и акиматом Туркестанской области до конца 2021 года будет разработана дорожная карта.