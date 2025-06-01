В преддверии детского праздника открыта зона отдыха с красивым озером

Туркестан пополнился еще одной зоной отдыха. На территории административно-делового центра сдали в эксплуатацию парк с искусственным озером.

«В преддверии Дня защиты детей, мы стали свидетелями открытия в Туркестане еще одного парка. Создание комфортной среды для жителей и гостей города — одна из наших главных целей. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что «озеленение и благоустройство территорий – дело большого государственного значения. Это общенациональный вопрос. Казахстан должен быть чистым.

Этот парк — один из новых проектов, направленных на повышение экологического и туристического потенциала города. Парк будет способствовать превращению Туркестана в зеленый город. Всего в Туркестане 109 парков и скверов. Это 110-й парк. Выражаю благодарность всем специалистам и строителям, которые приняли участие в реализации данного проекта. Ваш труд — яркий пример служения стране.

С годами в регионе растет количество туристов, открываются зоны отдыха. Все это даст положительный импульс развитию Туркестана как центра тюркского мира. Еще раз сердечно поздравляю вас с открытием нового парка! — сказал Нуралхан Кушеров на торжественной церемонии открытия зрелищного объекта.

В городском парке прошел праздничный концерт, посвященный приобретению особого статуса города Туркестана и Международному дню защиты детей. Вниманию жителей и гостей города были представлены танцевальные и театрализованные представления.

На сцене выступили Серик Ибрагимов, Нуржан Жусупбеков, Гульмира Кудайбергенова и другие известные в стране певцы, а также юные домбристы. Этно-фольклорный ансамбль “Күлтегін”, коллективы “Жастар”, “Жаңа леп” и “Семсер” исполнили народные песни и современные произведения, подарив гостям хорошее настроение.

В ходе торжественного мероприятия были организованы интерактивные зоны для детей и взрослых. В частности, были показаны цирковое представление, шоу аниматоров и шаров, проведены спортивные соревнования, мастер-классы по рисованию и изготовлению изделий из керамики.

Городской парк расположен на территории “Нового города” на площади 12,77 га. В парке озеленено 38 438 квадратных метров земли. Привито около восьми тысяч деревьев и зеленых насаждений. Искусственное озеро занимает 19 500 квадратных метров, его емкость — 60 тысяч кубометров воды. Над озером построен пешеходный мост длиной 92 метра, находятся обзорная площадка, водопад, фонтаны.

В зоне отдыха предусмотрены фуд-места, детские площадки, административное здание. Кроме того, установлены палатки, фонари, 270 скамеек и 240 мусорных урн. Парк может вместить до 600 человек. Здесь предусмотрены все условия для комфортного отдыха жителей и гостей города.