В Туркестане появится дом дружбы

В Туркестане, в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева, ведется строительство дома дружбы. В нем смогут расположиться представители этнокультурных центров. Аким региона проинспектировал строительство объекта.

Новый дом дружбы появится в областном центре Туркестанской области по поручению президента страны. Аким региона, Дархан Сатыбалды проинспектировал ход строительства объекта. В доме дружбы уже подведены внешние инженерные сети. Строительство находится на стадии завершения. Глава региона поручил сдать объект в эксплуатацию в указанные сроки.

Общая площадь объекта — почти 4 тысячи квадратных метров. Строительство здания, которое станет символом межэтнического мира и согласия, планируется завершить осенью. По проекту, в четырехэтажном сооружении будут размещены центры представителей различных этносов. А ассамблея народа Казахстана выставит в здании тематические экспонаты.

Межэтническое согласие, мир и стабильность — это залог процветания страны, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сегодня в республике проживают 130 этносов.

«Сегодня мы все видим, что главным условием для развития любого общества является согласие. Если люди перестают слышать друг друга – это начало больших проблем. К чему это приводит, мы видим во многих странах. Касым-Жомарт Токаев не раз заявлял, что главными приоритетами его политики являются межнациональное согласие, мир и стабильность. Конституцией гарантируются каждому гражданину страны равные возможности во всем, несмотря на его этническую принадлежность. Это будет неизменным и в будущем», — говорит президент РК.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды также ознакомился с территорию «Нового города» в административно-деловом центре Туркестана и посетил комфортную школу, которая строится на территории «Нового города». Сдать ее в эксплуатацию планируют осенью. Строительство на объекте идет полным ходом. Всего в Туркестанской области за два года построят 63 «комфортные школы». 29 из них планируется сдать уже в этом году.